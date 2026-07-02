El tiempo en Misiones hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.