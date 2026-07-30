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El tiempo en Misiones hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
20°
Viento
Este 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 49m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:25 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Este 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 18° 18° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Este 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 18° 18° Este 13 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 22° 22° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 24° Noreste 14 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 25° 26° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Noreste 14 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 28° Norte 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 28° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 27° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 24° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 23° 23° Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 22° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 22° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 22° 22° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 22° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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