Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|10h 58m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|33%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:20 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Suroeste 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|16°
|16°
|Suroeste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Suroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|14°
|14°
|Suroeste 18 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Suroeste 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Sureste 7 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Sureste 2 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Este 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|14°
|14°
|Este 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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