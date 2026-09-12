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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:44 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Sur 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sureste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 14 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sureste 12 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sur 16 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sur 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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