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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol18:21
Horas de luz11h 6m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:15 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sureste 9 - 17 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Suroeste 4 - 10 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 14° 14° Suroeste 7 - 20 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Suroeste 6 - 19 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Oeste 2 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Oeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Oeste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Oeste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Oeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Oeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Oeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Oeste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Oeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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