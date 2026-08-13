Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 13 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:15
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|11h 6m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:15 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|14°
|14°
|Sureste 9 - 17 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|14°
|14°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 20 km/h
|60% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|14°
|14°
|Suroeste 6 - 19 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Suroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|14°
|14°
|Suroeste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Suroeste 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Oeste 2 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Oeste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Oeste 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Oeste 12 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Oeste 12 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Oeste 12 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|16°
|Oeste 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|16°
|16°
|Oeste 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Suroeste 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Suroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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