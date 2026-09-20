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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Misiones este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 30° y una mínima de 19°. Con vientos de 27 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
22°
Viento
Norte 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Norte 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 27 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 30°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol18:38
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:35 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 27 - 51 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 20° Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Noroeste 14 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Noroeste 14 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 20° 20° Norte 8 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 21° 21° Norte 10 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 22° 22° Norte 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 24° 24° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 26° 27° Noroeste 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 29° Noroeste 16 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 28° 31° Noroeste 12 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 29° 32° Noroeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 30° 32° Noroeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 30° 32° Norte 11 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 29° 32° Norte 9 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 28° 30° Norte 9 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 26° 28° Noreste 10 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 26° 27° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 26° 27° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 27° Noreste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 25° 27° Norte 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 26° 28° Norte 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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