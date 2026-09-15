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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 28 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol19:22
Horas de luz11h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:32 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 28 - 60 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sureste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sureste 28 - 59 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 23 - 52 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 20 - 39 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sureste 19 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 Este 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Este 15 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Este 14 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Este 13 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Noreste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Este 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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