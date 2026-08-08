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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 29 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 26 - 56 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 11 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:27 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 22 - 42 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 22 - 42 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 20 - 40 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 26 - 52 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 28 - 55 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 29 - 58 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 29 - 57 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 26 - 56 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 21 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 19 - 40 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 11 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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