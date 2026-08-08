Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

El pronóstico para Neuquén este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de 1°. Con vientos de 29 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 10°.
Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 6°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:27
|Puesta del sol
|18:49
|Horas de luz
|10h 22m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 10°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:27 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|3°
|Oeste 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|2°
|2°
|Oeste 21 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|2°
|2°
|Oeste 22 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|3°
|3°
|Oeste 22 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|2°
|2°
|Oeste 22 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|2°
|2°
|Oeste 22 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|2°
|2°
|Oeste 22 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|2°
|2°
|Oeste 20 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|1°
|1°
|Oeste 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|3°
|0°
|Oeste 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|5°
|2°
|Oeste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|7°
|3°
|Oeste 24 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|8°
|4°
|Oeste 26 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|9°
|6°
|Oeste 28 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|9°
|6°
|Oeste 29 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|9°
|6°
|Oeste 29 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|9°
|6°
|Oeste 26 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|8°
|5°
|Oeste 21 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|6°
|3°
|Oeste 19 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|5°
|2°
|Oeste 19 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|4°
|1°
|Oeste 17 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|3°
|1°
|Oeste 11 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|2°
|0°
|Oeste 7 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|2°
|2°
|Oeste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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