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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 19 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Este 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:44
Horas de luz12h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:56 y se pone a las 19:44, dando aproximadamente 12h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 18 - 33 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 18 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 18 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 18 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 18 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Este 17 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Este 17 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° Este 17 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Este 17 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Este 19 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 17 - 39 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 14 - 27 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 12 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 12 - 23 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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