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El clima en Neuquén hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 27 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Suroeste 27 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 27 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:53 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 27 - 54 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 11 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 7 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Oeste 18 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Oeste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Suroeste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Suroeste 22 - 48 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Suroeste 27 - 52 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Suroeste 27 - 54 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Suroeste 23 - 52 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Suroeste 20 - 43 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Oeste 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Oeste 20 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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