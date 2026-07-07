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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 6 - 14 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:50
Puesta del sol18:23
Horas de luz9h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:50 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 9h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 6 - 14 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 11° Norte 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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