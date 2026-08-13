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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo neblina, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Noreste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 32m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:21 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 13 - 20 km/h 0% Neblina
02:00 Sureste 9 - 21 km/h 0% Neblina
03:00 Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 10 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Este 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noreste 20 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Noreste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Noreste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Noreste 20 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Noreste 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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