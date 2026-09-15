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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 25 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sureste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 26 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:12 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 26 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 25 - 46 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 23 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 25 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 25 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 25 - 45 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 20 - 45 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 15 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 10 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 Sureste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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