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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 31 - 59 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 24 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 25 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 22 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 31 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 15m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:10 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 31 - 59 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 20 - 41 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 25 - 48 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 27 - 48 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 25 - 48 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 26 - 47 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 24 - 45 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 25 - 51 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 29 - 54 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 30 - 55 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 31 - 58 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 30 - 58 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 29 - 56 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 27 - 55 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 23 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 21 - 40 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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