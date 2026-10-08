comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Río Negro este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 19 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 14 - 24 km/h
Lluvia
70% 0.5 mm
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 19 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:34 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 33 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 18 - 33 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 19 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 17 - 33 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 16 - 29 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 15 - 27 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 14 - 26 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 13 - 23 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 13 - 23 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 14 - 24 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 15 - 27 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 14 - 28 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 12 - 25 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 13 - 26 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 10° 10° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y un nuevo viaje a Estados Unidos:encuentro con Eduardo Bolsonaro y apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

Economía

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos:las claves del rebote del indicador del JP Morgan

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos: las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Plazo fijo octubre 2026:qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

Internacionales

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general: por qué fracasa la elección

Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso provocó una ola de protestas en España

La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

Peste neumónica en Rusia:qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo