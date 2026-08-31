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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Oeste 21 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Oeste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 24 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:37 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 47 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Norte 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Norte 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noroeste 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Oeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Oeste 22 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Oeste 21 - 39 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Oeste 19 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Oeste 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Oeste 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Oeste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Oeste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Oeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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