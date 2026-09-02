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El clima en Río Negro hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 21 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 20 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Suroeste 21 - 42 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:49
Horas de luz11h 15m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:34 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 13 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Norte 9 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Norte 9 - 16 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 7 - 16 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 9 - 20 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Oeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Oeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 21 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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