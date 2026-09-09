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El clima en Río Negro hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Suroeste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:56
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:23 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Suroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Suroeste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Suroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Oeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Norte 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Norte 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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