El tiempo en Río Negro hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.