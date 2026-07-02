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El tiempo en Río Negro hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.3 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 2 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 10 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:55
Horas de luz9h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 9h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 10 - 18 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 10 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
02:00 Oeste 4 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 9 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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