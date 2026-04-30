Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noroeste 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Noroeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 23m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:57 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 4 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noroeste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 19 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noroeste 17 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noroeste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Noroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.