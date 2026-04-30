El tiempo en Río Negro hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 6° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|18:20
|Horas de luz
|10h 23m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:57 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|5°
|Norte 4 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|6°
|6°
|Sur 4 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|9°
|Noreste 6 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|8°
|8°
|Noreste 7 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|7°
|Noreste 6 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|6°
|Norte 4 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|7°
|5°
|Noroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|7°
|5°
|Noroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|9°
|7°
|Noroeste 16 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|10°
|10°
|Noroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Noroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 19 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|16°
|16°
|Noroeste 18 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 19 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Noroeste 20 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Noroeste 17 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|18°
|18°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|15°
|15°
|Noroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Norte 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|12°
|Norte 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Noroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Noroeste 15 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Noroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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