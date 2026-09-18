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Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noroeste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Norte 16 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 26°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol19:04
Horas de luz11h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:07 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Noroeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noroeste 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noroeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 26° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Norte 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Norte 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Norte 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Norte 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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