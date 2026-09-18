Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 18 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:07
|Puesta del sol
|19:04
|Horas de luz
|11h 57m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|48%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:07 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|5°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|7°
|5°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|5°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|7°
|5°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|5°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|7°
|5°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|5°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|7°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|11°
|Noreste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Norte 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|20°
|20°
|Noroeste 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|22°
|22°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Noroeste 16 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Noroeste 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Noroeste 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Noroeste 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|26°
|Noroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Norte 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|19°
|Norte 16 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|18°
|Norte 18 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|18°
|18°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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