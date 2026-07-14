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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 19 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Norte 6 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 19 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:03
Horas de luz9h 30m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:33 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 33 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noroeste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Noroeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Norte 8 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Norte 8 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Norte 8 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Norte 6 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Norte 6 - 10 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Norte 4 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Norte 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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