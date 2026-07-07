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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 22 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 24 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol17:58
Horas de luz9h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:35 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 9h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 42 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Noroeste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Noroeste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Oeste 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Oeste 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Oeste 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Oeste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Oeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Oeste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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