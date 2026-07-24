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¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:11
Horas de luz9h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación79%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:26 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 9h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 40 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Norte 17 - 37 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 17 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Oeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Oeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Oeste 17 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Oeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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