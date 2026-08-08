Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 17 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.