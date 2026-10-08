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Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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El pronóstico para Salta este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 15°. Con vientos de 9 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Noroeste 8 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Este 5 - 20 km/h
Lluvia
70% 1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Noreste 5 - 14 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:54 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Oeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Noroeste 8 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 17° 17° Noroeste 9 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Noroeste 9 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 18° 18° Noroeste 8 - 24 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 18° 18° Noroeste 8 - 25 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Norte 5 - 25 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Noroeste 4 - 23 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Noreste 2 - 20 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 18° 18° Este 5 - 20 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Este 6 - 19 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 17° 17° Noreste 5 - 13 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 16° 16° Este 6 - 14 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 16° 16° Noreste 5 - 14 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Norte 6 - 14 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Norte 6 - 15 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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