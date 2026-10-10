¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.