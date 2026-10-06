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Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el próximo fin de semana habrá probabilidades de lluvias en Buenos Aires. Toda la información, en la nota.

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Lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons
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Luego de varios días con nubosidad e inestabilidad, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el próximo fin de semana habrá probabilidades de lluvias en Buenos Aires.

De acuerdo con el pronóstico, para el sábado 10 se espera una jornada fresca, con temperaturas entre 13°C y 18°C. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde y la noche las chances de lluvia disminuirán considerablemente.

En cambio, el domingo 11 llegaría una mejora del tiempo. El SMN prevé cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre 14°C y 19°C, convirtiéndose en el mejor día del fin de semana para actividades al aire libre.

Clima en CABA.
Clima en CABA. Foto: SMN

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

La inestabilidad más importante se concentrará en la mitad de la semana, especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando se esperan tormentas y lluvias en distintos momentos del día. Luego, las condiciones tenderán a estabilizarse.

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Para el lunes 12, el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con una temperatura máxima cercana a los 18°C.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires

El descenso de temperatura comenzará a sentirse durante el miércoles, cuando la máxima baje de los 21 °C previstos para el martes a aproximadamente 18 °C. La combinación de tormentas, nubosidad y viento limitará la recuperación térmica durante la tarde.

En tanto, las temperaturas mínimas permanecerán entre los 13 °C y los 14 °C, mientras que las máximas se ubicarán cerca de los 18 °C y 19 °C.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Pronóstico para Buenos Aires, día por día

  • Martes: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C, con cielo mayormente nublado.
  • Miércoles: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C, con tormentas durante la tarde y la noche y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C, con 10% de probabilidad de lluvia y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C.
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