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¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Sur 6 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 1 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 16 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 29°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:59 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 16 - 43 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Oeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Oeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Oeste 4 - 15 km/h 0% Niebla
05:00 12° 12° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Niebla
06:00 12° 12° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Niebla
07:00 11° 11° Sur 3 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 3 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Este 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Sur 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 26° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 26° Sureste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 27° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 27° Este 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Sureste 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Sur 6 - 37 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Noroeste 6 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
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