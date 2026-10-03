¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 16 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.