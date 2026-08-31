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¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 15 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:34 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 15 - 38 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Oeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Oeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Oeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Oeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Oeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Oeste 7 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Oeste 6 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Noroeste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noroeste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Norte 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Este 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Este 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Este 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Este 10 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Noreste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Norte 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Norte 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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