¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.