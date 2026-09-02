El clima en Salta hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Salta este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 9°. Con vientos de 15 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 15 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:32
|Puesta del sol
|19:10
|Horas de luz
|11h 38m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|69%
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el clima hoy en Salta?
Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 07:32 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 15 - 36 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Noreste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Sureste 1 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Oeste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|10°
|Sureste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|12°
|Noroeste 1 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|10°
|Oeste 3 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|10°
|11°
|Sur 2 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Sur 3 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|16°
|16°
|Suroeste 2 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|19°
|19°
|Norte 2 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|21°
|21°
|Norte 4 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Noreste 7 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|24°
|25°
|Noreste 9 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|25°
|25°
|Noreste 11 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Noreste 12 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|24°
|25°
|Noreste 15 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|25°
|Noreste 15 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Norte 3 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Oeste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noroeste 4 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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