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El clima en Salta hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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El pronóstico para Salta este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 15 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sur 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Norte 3 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:32 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 15 - 36 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sureste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Sureste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 12° Noroeste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Oeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 11° Sur 2 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sur 3 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Suroeste 2 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Norte 2 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Norte 4 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Noreste 7 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Noreste 9 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 25° 25° Noreste 11 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Noreste 12 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Noreste 15 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Noreste 12 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noreste 9 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Norte 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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