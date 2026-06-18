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Evolución del tiempo en Salta: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Norte 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:04 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 4 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 6 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 4 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 2 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 3 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Niebla
09:00 Suroeste 3 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 2 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 1 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Oeste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noroeste 4 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Norte 4 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Norte 6 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Norte 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 9 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Noroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Noroeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° Noreste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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