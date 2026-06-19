¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Barcos varados en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las tensiones volvieron a escalar en el estratégico estrecho de Ormuz luego de que surgieran reportes sobre nuevas restricciones impuestas por Irán al tránsito marítimo en la zona. La situación genera preocupación internacional debido a la importancia de esta vía, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

La alarma comenzó cuando el activista iraní Ilia Hashemi informó a través de Telegram que se habían registrado disparos de advertencia cerca del estrecho y que varias embarcaciones habían sido advertidas para que no se aproximaran al área. Según sus publicaciones, los incidentes ocurrieron en uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta, considerado clave para el abastecimiento energético global.

Horas después, el propio Hashemi señaló que los disparos habían cesado y que persistía la incertidumbre entre las tripulaciones, ya que las consultas realizadas por radio sobre un eventual cierre del paso no obtenían respuesta oficial.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Stringer)

Según Irán, los barcos que pueden atravesar Ormuz deben presentar “los requisitos establecidos”

En medio de la confusión, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico emitió un comunicado aclarando que los barcos podrán atravesar la zona siempre que presenten “solicitudes de tránsito que cumplan los requisitos establecidos”. Además, informó que las embarcaciones deberán gestionar la autorización con un mínimo de 48 horas de anticipación antes de llegar al estrecho.

Como parte de las medidas anunciadas, la entidad marítima indicó que no cobrará tarifas de tránsito durante los próximos 60 días. Sin embargo, la decisión fue interpretada por analistas como una señal de control reforzado sobre una ruta que resulta fundamental para el comercio internacional.

La situación se produce en un contexto regional cada vez más complejo. Durante las últimas horas se intensificaron los enfrentamientos entre Israel y Líbano. El Ejército israelí confirmó la muerte de cuatro soldados en el sur del país y reportó otros cinco heridos tras el impacto de un dron explosivo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una respuesta contundente contra Hezbollah, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo bombardeos en el sur del Líbano. De acuerdo con reportes preliminares, al menos 18 personas habrían muerto en esos ataques.

El recrudecimiento del conflicto coincide además con el aplazamiento de las conversaciones previstas en Suiza entre Estados Unidos e Irán para avanzar en la implementación del memorando de entendimiento. La combinación de estos factores vuelve a poner bajo presión la estabilidad de Oriente Medio y la seguridad del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán ya firmaron su acuerdo, pero se suspendieron las negociaciones en Suiza

Aunque estaba previsto que representantes de Estados Unidos e Irán se reunieran en Suiza para avanzar en las negociaciones bilaterales, el encuentro fue suspendido de manera indefinida. Sin embargo, el acuerdo marco entre ambos países ya fue firmado previamente por vía electrónica.

Los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian rubricaron digitalmente el Memorando de Entendimiento de 14 puntos, que establece las bases para una nueva etapa de diálogo entre Washington y Teherán. En el caso de Trump, la firma se realizó durante una cena oficial en el Palacio de Versalles, en Francia.

La reunión presencial prevista en el complejo turístico de Bürgenstock, cerca de Lucerna, tenía como objetivo iniciar la segunda fase de las conversaciones. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza confirmó su cancelación debido a problemas logísticos y al aumento de las tensiones regionales tras los recientes ataques entre Israel y grupos armados en Líbano.

Pese a la suspensión del encuentro, el acuerdo ya produjo algunos efectos concretos. Entró en vigor una tregua de 60 días que contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

No obstante, los temas más sensibles siguen pendientes. Las discusiones sobre el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento total de las sanciones económicas y la creación de un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares debían comenzar en las mesas técnicas previstas en Suiza. Tras la cancelación de la cita, esas negociaciones quedaron postergadas y todavía no tienen una nueva fecha definida.