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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 20 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 6 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 5 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.8 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 6 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:58
Puesta del sol17:11
Horas de luz7h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:11, dando aproximadamente 7h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 6 - 26 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 26 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 3 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 3 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 3 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 3 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 3 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 3 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 3 - 9 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 3 - 9 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 4 - 12 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 6 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 6 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 6 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 6 - 21 km/h 30% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 5 - 22 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Oeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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