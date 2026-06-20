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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 14 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noreste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:01 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Norte 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 11 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Este 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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