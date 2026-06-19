¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

La medida se aplicará siempre que el certificado esté vigente. Foto: Diario Río Negro

El debut del sistema para asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la Tarjeta SUBE generó masivas filas de usuarios en las oficinas de ANSES ante el colapso de la plataforma online y la desinformación. Frente a denuncias de choferes que rechazaban el pase en papel, los Ministerios de Salud y Transporte de la Nación aclararon que el trámite no tiene fecha límite y que el certificado físico mantiene plena validez para viajar gratis en trenes y colectivos.

Durante la jornada de este viernes 19 de junio, se registró una mezcla de desborde y confusión en las terminales de trenes de Retiro y Constitución, así como en dependencias de ANSES de diversos puntos del país. La entrada en vigencia del nuevo mecanismo de validación digital del Certificado Único de Discapacidad provocó el colapso de los canales virtuales oficiales y esparció el falso rumor de que los beneficiarios perderían de forma inmediata el derecho a la gratuidad en el transporte público si no vinculaban sus datos de manera presencial.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

Ante la masiva concurrencia, las carteras nacionales de Salud y Transporte emitieron un comunicado oficial conjunto para llevar tranquilidad a las familias. Las autoridades ratificaron la vigencia total del Certificado Único de Discapacidad en formato papel. “Las personas con discapacidad pueden seguir utilizando el CUD físico para viajar en transporte público”, dijeron a Infobae. Además, detallaron los puntos centrales del nuevo esquema:

Coexistencia de sistemas: según la cláusula quinta del convenio, el CUD físico y la Tarjeta SUBE digitalizada convivirán por tiempo indeterminado. Ningún derecho adquirido queda restringido o suspendido.

Sin fecha de vencimiento: desde el Gobierno bonaerense y nacional enfatizaron que el trámite de asociación digital no tiene un plazo límite, por lo que instaron a la población a no aglomerarse en las dependencias estatales.

Obligatoriedad para las empresas: la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) notificó formalmente a las líneas de colectivos que los conductores tienen la obligación de aceptar cualquiera de las dos vías de acreditación. Negar el viaje gratuito dará lugar a severas sanciones regulatorias.

Cómo asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis: el paso a paso

Para los usuarios que deseen optar por la modalidad digitalizada y evitar exhibir el documento en papel en cada viaje, el procedimiento debe realizarse a través de los canales web oficiales. En primer lugar, la Tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del titular. Luego, dentro de la sección “Beneficios”, se procede a ingresar los diez dígitos del CUD.

La activación final del beneficio en el plástico requiere de una última validación que puede completarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE utilizando las validadoras integradas a bordo de los colectivos o mediante la aplicación móvil SUBE para teléfonos con tecnología NFC. En los casos donde el certificado contemple la necesidad de un asistente, el sistema configurará el plástico para habilitar dos pasajes consecutivos a costo cero.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

Canales de denuncia ante irregularidades para asociar el CUD a la SUBE

Ante cualquier rechazo de la documentación física o intento de cobro del pasaje por parte del personal de las unidades, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantiene activos sus canales de reclamo:

Línea telefónica gratuita: 0800-333-0300 (disponible de lunes a viernes en el horario de 8 a 20).

Vía digital: trámite online a través del portal oficial trámite online a través del portal oficial argentina.gob.ar/transporte/cnrt

Presentación presencial: en las delegaciones regionales del interior o en la casa central de Maipú 88, CABA.

Para que la presentación posea validez legal, los damnificados deben aportar el número de línea de colectivo, el número de interno o patente de la unidad, la fecha exacta y la ubicación geográfica donde ocurrió el incidente.