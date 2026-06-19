Góndolas en rojo: cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Precios mayoristas, compras, supermercados, economía argentina, NA

El consumo interno sigue sin encontrar su piso. Durante abril, las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings volvieron a perder terreno frente a la inflación consolidando un primer cuatrimestre con balances marcadamente negativos.

Los datos surgieron de los últimos informes de coyuntura comercial publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que expuso situación que atraviesan los diferentes canales de comercialización del país.

Cómo estuvo el consumo en supermercados, shoppings y mayoristas en abril 2026: el informe del INDEC

Supermercados

Las ventas cayeron 3,7% interanual y marcaron la segunda peor caída del año, por detrás de marzo (-5,1%).

Contra el tercer mes subieron 0,8% y cerraron el período enero-abril con una contracción de 3,3%.

Las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.400 millones (+21,5% interanual), en donde el rubro de carnes anotó el mayor aumento (37,3%).

Le siguieron alimentos preparados y rotisería (25,7%), artículos de limpieza y perfumería (25,2%) y otros (23,8%).

La tarjeta de crédito volvió a abarcar el mayor porcentaje de las ventas totales en los supermercados, con el 42,5%.

Porcentaje de ventas totales

Tarjetas de crédito: $1.020 millones, 42,5% de las ventas totales.

Tarjetas de débito: $603 millones, 25,1% de las ventas totales.

Efectivo: $414 millones, 17,3% de las ventas totales.

Otros medios de pago: $361 millones, 15,1% de las ventas totales.

A pesar de la retracción, el ticket promedio de compra aumentó 21% contra abril de 2025, y alcanzó los $35.920.

Baja la persiana uno de los supermercados más queridos Foto: redes

Mayoristas

El consumo en los autoservicios mayoristas tampoco repuntó en el cuarto mes. Si bien en enero logró avanzar 1,3%, en el resto de los meses el desempeño arrojó caídas y abril retrocedió 5%.

Lo mismo ocurrió contra marzo (-1,1%) y el acumulado del primer cuatrimestre tuvo una variación negativa de 3,2%.

Las ventas totales alcanzaron los $359 millones (+19,7% interanual) y el segmento de carnes volvió a anotar el mayor incremento, con 40,3%.

Por debajo estuvieron “Lácteos” (26,4%), almacén (21,4%) y bebidas (20,1%).

Otros medios de pago, como pueden ser las transferencias o cobros con QR, recaudaron la mayor parte de las ventas totales, con el 32,1%.

Porcentaje de ventas totales

Otros medios de pago: $115 millones, 32,1% de las ventas totales.

Tarjeta de crédito: $93 millones, 26,1% de las ventas totales.

Tarjeta de débito: $58 millones, 16,4% de las ventas totales.

Efectivo: $91 millones, 25,4% de las ventas totales.

Al igual que en los supermercados, el ticket promedio se incrementó 22% interanual y escaló hasta los $43.870.

Shoppings

Los centros de compras no fueron la excepción y mostraron un desempeño flojo, con una caída de 5,9% interanual. El acumulado del año cerró con una variación negativa de 5,9%. Respecto a marzo, el índice cortó la tendencia alcista y perdió 0,8%.

Porcentaje de ventas totales

Las ventas totales fueron de $560 millones, 12,6% mayores contra abril de 2025: