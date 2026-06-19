Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Becas Progresar de ANSES: el cronograma de cobro en junio de 2026

El Gobierno anunció la fecha de cobro para los beneficiarios de la asignación. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Becas Progresar. Foto: NA.
Becas Progresar. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar las fechas de cobro correspondientes al ciclo 2026 para el mes de junio.

Cronograma de pagos de Becas Progresar: Junio 2026

El esquema de acreditación de fondos se organiza, como es habitual, de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 29 de junio
Becas Progresar Foto: ANSES

¿De cuánto son las Becas Progresar en el mes de junio?

La Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano ratificó las escalas vigentes para las líneas de Progresar Superior, Enfermería y Formación Profesional. Por su parte, el monto base quedó establecido en los $35.000 mensuales y el Estado retiene el 20% del beneficio hasta que el alumno acredite su condición de estudiante regular mediante la documentación correspondiente.

  • Progresar Obligatorio: $28.000 por mes. Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas.
  • Progresar Superior (ingresantes de primer año): $28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas.
  • Progresar Superior (estudiantes avanzados): $35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención.

De este modo, el monto que perciba cada estudiante estará determinado por la línea de Progresar en la que se encuentre inscripto y por la aplicación o no de la retención del 20% establecida por la normativa vigente.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar
Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Líneas de asistencia y límites de edad

El programa Progresar se estructura en diferentes líneas de asistencia con el fin de acompañar las distintas trayectorias educativas:

  • Progresar Obligatorio: Destinado a estudiantes de los niveles primario y secundario. Dirigido principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque existen excepciones que amplían los límites etarios según la situación social o académica.
  • Progresar Superior: Diseñado para estudiantes de institutos terciarios y universidades.
  • Progresar Enfermería: Orientado de forma exclusiva a quienes cursan dicha carrera profesional.
  • Progresar Trabajo: Dirigido a personas que realizan cursos de formación profesional avalados.
Becas ProgresarANSESCronograma
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Aumento en las pensiones por discapacidad:cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

    Aumento en las pensiones por discapacidad: cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

  2. Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

    Aguinaldo 2026: hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

  3. Es oficial:desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

    Es oficial: desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

  4. No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

    No hubo acuerdo: ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

  5. Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

    Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

“Si sos trapito, te meto preso”:la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera:la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada:los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

Economía

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Becas Progresar de ANSES: el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Es oficial:desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Internacionales

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Escándalo mundial: Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música

Estrecho de Ormuz:el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en el Líbano