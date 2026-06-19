Becas Progresar de ANSES: el cronograma de cobro en junio de 2026

Becas Progresar. Foto: NA.

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar las fechas de cobro correspondientes al ciclo 2026 para el mes de junio.

Cronograma de pagos de Becas Progresar: Junio 2026

El esquema de acreditación de fondos se organiza, como es habitual, de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: Jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: Viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: Lunes 29 de junio

Becas Progresar Foto: ANSES

¿De cuánto son las Becas Progresar en el mes de junio?

La Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano ratificó las escalas vigentes para las líneas de Progresar Superior, Enfermería y Formación Profesional. Por su parte, el monto base quedó establecido en los $35.000 mensuales y el Estado retiene el 20% del beneficio hasta que el alumno acredite su condición de estudiante regular mediante la documentación correspondiente.

Progresar Obligatorio: $28.000 por mes . Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas.

Progresar Superior (ingresantes de primer año): $28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas.

Progresar Superior (estudiantes avanzados): $35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención.

De este modo, el monto que perciba cada estudiante estará determinado por la línea de Progresar en la que se encuentre inscripto y por la aplicación o no de la retención del 20% establecida por la normativa vigente.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Líneas de asistencia y límites de edad

El programa Progresar se estructura en diferentes líneas de asistencia con el fin de acompañar las distintas trayectorias educativas: