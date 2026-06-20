Misión diplomática: enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, se reúne con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y con Jared Kushner.. Foto: via REUTERS

El enviado presidencial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, encabezan una comitiva oficial rumbo a Suiza para reencauzar las negociaciones técnicas con Irán. El despliegue diplomático busca recomponer los canales de diálogo luego de que la última ronda de reuniones fuera suspendida de manera abrupta por la escalada de violencia entre Israel y Hezbollah.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, se dirige a Suiza con el objetivo de encauzar nuevamente las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán. La información fue confirmada oficialmente por un funcionario gubernamental estadounidense en las últimas horas.

A la comitiva oficial también está previsto que se sume Jared Kushner, yerno del mandatario norteamericano. La presencia de Kushner en suelo helvético responde a la necesidad de incorporarse activamente a las posibles mesas de negociación que se desarrollen en la región.

La reactivación del canal diplomático se da tras un severo contratiempo, ya que la próxima ronda de debates estaba pautada para comenzar este viernes 19. Sin embargo, la cumbre debió ser cancelada de manera imprevista ante el recrudecimiento de las acciones bélicas entre Israel y Hezbollah, dejando bajo un manto de dudas el momento exacto en que se reiniciarán las conversaciones.

Tanto Witkoff como Kushner poseen experiencia directa en este conflicto particular, dado que ambos funcionarios habían encabezado las deliberaciones previas con las autoridades iraníes. Aquellas gestiones resultaron fundamentales para alcanzar el memorando de entendimiento inicial que sirvió de base para las actuales tratativas.

Para consolidar la postura del Gobierno estadounidense, la Casa Blanca comunicó que el vicepresidente J. D. Vance también forma parte de la estrategia oficial. El funcionario se encuentra preparado para volar hacia Europa y unirse a las deliberaciones en la primera oportunidad disponible que se presente.