Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música

Encuentran una partitura de Mozart. Fuente: NA

Una partitura inédita del maestro de la música clásica Wolfgang Amadeus Mozart fue descubierta recientemente en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y será interpretada por primera vez este domingo en la capital francesa para celebrar la anual Fiesta de la Música.

Se trata de un cuaderno de cuarenta y cuatro páginas manuscritas por el propio Mozart en 1778, que contiene siete piezas cortas para flauta y arpa, una combinación de instrumentos para la que el austríaco apenas compuso. El hallazgo sucedió el pasado febrero en el departamento de música de la Biblioteca Nacional de Francia, cuando el conservador François-Pierre Goy, encargado de las colecciones anteriores a la época contemporánea de la institución, reconoció el trazo del maestro en el viejo cuaderno.

Una partitura inédita de Mozart fue hallada en París. Foto: Unsplash.

“Reconozco la escritura de Mozart: su manera de trazar los corchetes, las claves de sol redondeadas y curvadas hacia adelante, y las dobles barras finales con calderones abajo y arriba”, explicó al medio francés Le Monde. Fuentes de la Biblioteca Nacional de Francia afirmaron a EFE que el cuaderno no estaba estampado con el sello de la biblioteca y aún no estaba catalogado, por lo que las observaciones fueron verificadas por Laurence Decobert y posteriormente corroboradas por la directora de la Biblioteca Mozartiana del Mozarteum de Salzburgo, Armin Brinzing.

¿Cuándo habría compuesto esta partitura Mozart?

Los expertos concluyeron que las piezas habrían sido compuestas para las lecciones que Mozart impartió durante su estancia en París a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guines, hija del duque de Guines, un aristócrata próximo a la reina María Antonieta, consorte francesa decapitada durante la Revolución Francesa. Según Goy, la hipótesis más probable es que el manuscrito haya ingresado a las colecciones de la biblioteca a través de confiscaciones revolucionarias, ya que varios bienes de la familia de Guines fueron requisados antes de su emigración a Inglaterra en 1794.

En un comunicado, el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia, Gilles Pécout, afirmó que se trata de uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas. Destacó que permite documentar la última estancia de Mozart en París y comprender su actividad como joven profesor en relación con sus alumnos, cuando apenas tenía 21 años.

Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart pintado por encargo de Leopold Mozart en 1763. Foto: Wikipedia.

La composición fue grabada por primera vez este miércoles en la Casa de la Radio de París, aunque el público podrá escucharla recién el próximo domingo, cuando se interprete en la Sala Oval de la Biblioteca Nacional de Francia en el marco de la Fiesta de la Música. Este evento anual reúne conciertos gratuitos y actividades culturales en toda la capital francesa.

Mozart es considerado uno de los compositores más influyentes de la historia, destacado desde muy joven por su aporte al clasicismo con obras como La flauta mágica y su Réquiem.