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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 20 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 19 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cielo despejado
Viento
Norte 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 19 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:44
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:44 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 33 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
10:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 19 - 31 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 19 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 19 - 30 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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