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Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas

Si bien la llegada de la temporada más fría del año está ligada al 21 de junio, el comienzo del invierno varía según el año y en muchas ocasiones inicia en una fecha diferente. Cuándo llega el día más corto del 2026.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se acerca el invierno a la Argentina.
Se acerca el invierno a la Argentina. Foto: NA
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Las bajas temperaturas y los días cada vez más cortos dejan en evidencia la cercanía del cambio de estación. En ese contexto, quienes deseen saber con exactitud cuándo empieza el invierno en la Argentina, pueden conocer la fecha específica y su horario.

Si bien la llegada de la temporada más fría del año está ligada al 21 de junio, el comienzo del invierno varía según el año y en muchas ocasiones inicia en una fecha diferente.

Cuándo empieza al invierno y cuánto tiempo dura

El comienzo de esta estación está vinculado a un fenómeno astronómico: el solsticio de invierno, que es el momento en que se da el punto mínimo de proximidad entre un hemisferio de la Tierra y el Sol, momento en el que también se vive el día más corto del año.

La lejanía del Sol respecto al hemisferio sur a mediados de año provoca una disminución de la temperatura media, situación que llega de la mano con menos cantidad de horas de luz solar sobre esa porción del planeta. Es por ello que se considera a la temporada invernal como la etapa del año con días más cortos y noches más largas.

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En ese contexto, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), indicó que el equinoccio de otoño en 2026 ocurrirá precisamente el día 21 de junio a las 05:24 de la Hora Oficial Argentina (HOA).

Es decir que, desde ese momento, la nueva estación se prolongará hasta el 22 de septiembre, fecha en que está previsto el inicio de la primavera este año.

Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

Qué es un solsticio y qué ocurre durante este fenómeno

La palabra solsticio proviene de latín solstitium, que significa “el sol se detiene”. Ocurre dos veces al año, en junio y en diciembre, y marca el inicio del invierno y el verano, estaciones que se diferencian principalmente por su proximidad con el Sol.

Un solsticio se produce como resultado de la inclinación del eje norte-sur de la Tierra a 23,4 grados hacia el Sol, la cual hace que la luz solar alcance de manera distinta a las diferentes regiones del planeta durante la órbita terrestre. Por ese motivo, en junio el Norte se encuentra con el fin de la primavera y el inicio del verano, mientras que en el Sur marca el paso del otoño al invierno.

Cómo será el invierno en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Según el Pronóstico Climático Trimestral del SMN, varias zonas de la Argentina tendrán temperaturas superiores a los valores normales para la época y, en varios sectores, también se esperan precipitaciones por encima del promedio histórico.

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, así como también en gran parte del centro y sur del país, también se esperan temperaturas normales o superiores a las habituales para la época invernal.

Pese a esta tendencia inesperada, el organismo remarcó que el invierno seguirá teniendo episodios fríos típicos de la estación. “El pronóstico de temperaturas superiores a lo normal no impide que se produzcan heladas o períodos de frío intenso de corta duración”, explicó.

ClimaServicio Meteorológico NacionalInviernoSolsticio de invierno
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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