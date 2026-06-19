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Escándalo mundial: Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

“Las declaraciones son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó la primera ministra de Italia, luego de que el presidente estadounidense afirmara sentir “pena” de que ella le suplicara para tomarse una foto durante la cumbre del G7.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Giorgia Meloni y Donald Trump.
Giorgia Meloni y Donald Trump. Foto: REUTERS
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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lanzó un duro descargo contra el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria calificó de “invento”.

El episodio escaló tanto que el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, canceló la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra”, que “ofenden a toda Italia”.

“Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

El descargo de Giorgia Melon. Video: EFE

Qué dijo Donald Trump sobre Giorgia Meloni

Meloni respondió de esa manera a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano “La 7” a Trump, y de la que por el momento sólo se divulgó la transcripción al italiano.

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Según dicho medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”.

“¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

El descargo de Meloni

Ante estas palabras, Meloni publicó un video en sus redes sociales en el que añadía: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”.

“Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Donald Trump y Georgia Meloni en el G7. Foto: REUTERS

Durante el G7, Meloni había afirmado que su relación con Trump no había cambiado y atribuyó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

“Yo no noté nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”.

Durante la cumbre, pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.

Donald TrumpGiorgia MeloniG7
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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