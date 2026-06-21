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Pronóstico en Salta: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 10 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noreste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 30 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 2 - 10 km/h 0% Neblina
02:00 Noreste 2 - 11 km/h 0% Neblina
03:00 Norte 2 - 11 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 1 - 9 km/h 0% Neblina
05:00 Sureste 1 - 10 km/h 0% Neblina
06:00 Sur 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Norte 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Norte 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Norte 9 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noreste 11 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noreste 9 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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