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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:03 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Sureste 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Niebla
08:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Oeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Oeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Norte 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 11° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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