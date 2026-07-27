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Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular en julio 2026

Betular Patisserie se convirtió en una parada obligada para los fanáticos de la pastelería gourmet.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular
Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular Foto: Instagram/Betular.Patisserie
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La pastelería de Damián Betular, ubicada en Mercedes 3900, Villa Devoto, se convirtió en uno de los puntos favoritos de quienes buscan una experiencia gourmet. Desde un café con una pieza de pastelería hasta desayunos completos y sándwiches, la carta de Betular Patisserie ofrece alternativas para todos los gustos.

Ideal para disfrutar de un desayuno o una merienda durante el fin de semana, o para hacer una pausa en la rutina a mitad de semana. A continuación, un repaso por algunas de las opciones y cuánto cuestan en junio 2026.

Betular Patisserie es ideal para disfrutar de un desayuno o una merienda durante el fin de semana. Foto: Instagram/betular.patisserie

Las opciones de desayuno que ofrece Betular Patisserie

Algunos de los platos especialmente pensados para comenzar el día tienen los siguientes valores:

  • Avocado toast (pan integral con semillas, tomate cherry, cream cheese, eneldo y miel): $18.000
  • Yogurt con granola de semillas y frutos secos, miel y frutas: $11.000
  • Betu toast (pan de brioche, crème brûlée y frutas): $16.500

Además, las infusiones más elegidas para acompañar son las siguientes:

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  • Doppio: $4.500
  • Americano: $5.800
  • Cappuccino: $6.100
  • Latte: $6.100
  • Flat White: $6.400
  • Betu Latte: $7.200

Entonces, ¿cuánto cuesta un desayuno completo en la pastelería?

  • Yogurt con granola + latte: $17.100.
  • Betu Toast + cappuccino: $22.600.
  • Avocado Toast + Flat White: $24.400.
Cu´snto sale un desayuno completo en Betular Patisserie. Foto: Instagram/betular.patisserie

Opciones de merienda que ofrece la pastelería de Damián Betular

Además de la tradicional cafetería, Betular ofrece una amplia variedad de sándwiches ideales para la tarde:

  • Brioche de cabutia asada, queso brie, rúcula fresca y aceite de albahaca: $17.000
  • Bagel relleno de huevo, cebolla morada, cilantro, perejil, papa y mayonesa de aquafaba: $17.000
  • Tostado de jamón y queso en pan lactal: $17.000
  • Baguette caprese con tomate orgánico, fior di latte, pesto y albahahca fresca: $18.000
  • Tostado de hongos salteados con cebolla caramelizada y queso parmesano: $18.000
  • Tostado de scon de queso y mix 4 quesos: $18.000
  • Ciabatta de pollo con palta, rúcula, cebolla morada, pickles, mayonesa y mostaza dijon: $24.000
  • Ciabatta de mortadela de nuez, flor di latte y praliné de pistachos: $24.000
  • Baguette de salmón ahumado con cream cheese, pickles de pepino, cebolla morada y rúcula: $26.000

También se pueden elegir cafés especiales como el moka, el vainilla latte, el coco latte o el avellana latte por $7.200, además de limonadas y bebidas frías que rondan los $7.800.

Betular Patisserie. Foto: Instagram/betular.patisserie

Entonces, ¿cuánto sale una merienda completa en Betular Patisserie?

Para encarar la tarde, ya sea con amigos o solo, las opciones y los precios son los siguientes:

  • Café latte + tostado de jamón y queso: $23.100
  • Cappuccino + baguette caprese: $24.100
  • Flat White + brioche de cabutia: $23.400
  • Betu Latte + baguette de salmón ahumado: $33.200

En promedio, una merienda completa para una persona puede costar entre $17.000 y $33.000, según la infusión y el plato elegido. Para dos personas, el gasto puede ser de aproximadamente $60.000 si se elige una infusión y un plato cada uno.

Damián BetularPasteleríaComida
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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