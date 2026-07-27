Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular en julio 2026

Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular Foto: Instagram/Betular.Patisserie

La pastelería de Damián Betular, ubicada en Mercedes 3900, Villa Devoto, se convirtió en uno de los puntos favoritos de quienes buscan una experiencia gourmet. Desde un café con una pieza de pastelería hasta desayunos completos y sándwiches, la carta de Betular Patisserie ofrece alternativas para todos los gustos.

Ideal para disfrutar de un desayuno o una merienda durante el fin de semana, o para hacer una pausa en la rutina a mitad de semana. A continuación, un repaso por algunas de las opciones y cuánto cuestan en junio 2026.

Betular Patisserie es ideal para disfrutar de un desayuno o una merienda durante el fin de semana. Foto: Instagram/betular.patisserie

Las opciones de desayuno que ofrece Betular Patisserie

Algunos de los platos especialmente pensados para comenzar el día tienen los siguientes valores:

Avocado toast (pan integral con semillas, tomate cherry, cream cheese, eneldo y miel): $18.000

Yogurt con granola de semillas y frutos secos, miel y frutas: $11.000

Betu toast (pan de brioche, crème brûlée y frutas): $16.500

Además, las infusiones más elegidas para acompañar son las siguientes:

Doppio : $4.500

Americano : $5.800

Cappuccino : $6.100

Latte : $6.100

Flat White : $6.400

Betu Latte: $7.200

Entonces, ¿cuánto cuesta un desayuno completo en la pastelería?

Yogurt con granola + latte: $17.100.

Betu Toast + cappuccino: $22.600.

Avocado Toast + Flat White: $24.400.

Cu´snto sale un desayuno completo en Betular Patisserie. Foto: Instagram/betular.patisserie

Opciones de merienda que ofrece la pastelería de Damián Betular

Además de la tradicional cafetería, Betular ofrece una amplia variedad de sándwiches ideales para la tarde:

Brioche de cabutia asada , queso brie, rúcula fresca y aceite de albahaca: $17.000

Bagel relleno de huevo , cebolla morada, cilantro, perejil, papa y mayonesa de aquafaba: $17.000

Tostado de jamón y queso en pan lactal: $17.000

Baguette caprese con tomate orgánico, fior di latte, pesto y albahahca fresca: $18.000

Tostado de hongos salteados con cebolla caramelizada y queso parmesano: $18.000

Tostado de scon de queso y mix 4 quesos: $18.000

Ciabatta de pollo con palta, rúcula, cebolla morada, pickles, mayonesa y mostaza dijon: $24.000

Ciabatta de mortadela de nuez, flor di latte y praliné de pistachos: $24.000

Baguette de salmón ahumado con cream cheese, pickles de pepino, cebolla morada y rúcula: $26.000

También se pueden elegir cafés especiales como el moka, el vainilla latte, el coco latte o el avellana latte por $7.200, además de limonadas y bebidas frías que rondan los $7.800.

Betular Patisserie. Foto: Instagram/betular.patisserie

Entonces, ¿cuánto sale una merienda completa en Betular Patisserie?

Para encarar la tarde, ya sea con amigos o solo, las opciones y los precios son los siguientes:

Café latte + tostado de jamón y queso: $23.100

Cappuccino + baguette caprese: $24.100

Flat White + brioche de cabutia: $23.400

Betu Latte + baguette de salmón ahumado: $33.200

En promedio, una merienda completa para una persona puede costar entre $17.000 y $33.000, según la infusión y el plato elegido. Para dos personas, el gasto puede ser de aproximadamente $60.000 si se elige una infusión y un plato cada uno.