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Alerta roja por nevadas: localidades aisladas, paredones de nieve y cierre de rutas en la Cordillera

La alerta roja por nevadas mantiene en emergencia a varias provincias: hay caminos intransitables, camioneros varados y operativos de rescate en zonas rurales. Cuáles son las zonas más afectadas y cuándo podría mejorar el tiempo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Temporal de nevadas en distintas partes de la Argentina.
Temporal de nevadas en distintas partes de la Argentina. Foto: NA/redes
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Un intenso temporal de nevadas sacudió a las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén y Catamarca durante las últimas 48 horas, provocando el aislamiento de múltiples localidades cordilleranas, la aparición de “paredones” de nieve y el cierre de los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pino Hachado.

En esa línea, los comités de emergencia provinciales y las fuerzas de seguridad trabajan a contrarreloj para despejar las rutas obstruidas y brindar asistencia a los pobladores rurales que quedaron confinados en sus hogares debido a la magnitud del fenómeno climático.

En los puntos más críticos de la cordillera, las intensas y constantes precipitaciones generaron una acumulación que alcanzó los cuatro metros de altura, llegando incluso a cubrir de manera total las estructuras de algunas viviendas.

Temporal de nieve en Argentina. Video: NA/Redes

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región, se prevé una breve ventana de tregua climática para las próximas 24 horas, lo que facilitará el despliegue de las maquinarias viales, antes de que un nuevo frente inestable vuelva a desencadenar más nevadas.

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Operativos de rescate y rutas intransitables por la nieve

Ante la gravedad del fenómeno, los equipos de rescate centran sus tareas en dos frentes urgentes: la localización de personas en parajes vulnerables y la evacuación o resguardo del ganado caprino y ovino.

En esa línea, la prioridad de las autoridades es asegurar el abastecimiento de víveres e insumos básicos para aquellas familias que optaron por no abandonar sus hogares, comunidades que habitualmente cuentan con reservas e infraestructura para subsistir varios días bajo contingencias invernales.

Por su parte, efectivos de la Gendarmería Nacional intentan abrir brechas en los caminos principales, aunque advirtieron que la rehabilitación completa de las calzadas demorará varios días debido a que la visibilidad nula y el espesor del manto blanco impiden evaluar fehacientemente el estado real y los daños estructurales.

Temporal de nieve en Argentina. Video: NA/Redes

Siguen cerrados los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pino Hachado

Mientras tanto, los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pino Hachado continúan cerrados debido al temporal de nieve que azota a diversas provincias. Por el momento, no hay una fecha definida para su reapertura.

Una de las postales que más trascendió en los últimos días es la de miles de camioneros que se encuentran varados en Alta Montaña y en distintos sectores de Mendoza a la espera de que se habilite el paso fronterizo Cristo Redentor.

Si bien no hay un número exacto, medios locales informan que son alrededor de 1.380 los choferes que debieron dejar sus camiones al costado de la ruta ante la prohibición de circulación.

Una situación similar afronta la zona cordillerana de Neuquén tras el cierre total del paso fronterizo Pino Hachado. El martes se conoció que la localidad de Las Lajas acumuló alrededor de 100 camiones varados que no pudieron cruzar hacia territorio chileno.

Nieve en Argentina.
Temporal de nevadas en distintas partes de la Argentina. Foto: NA/redes

Ola polar: cuáles fueron las localidades más frías

En sintonía con las complicaciones climáticas, la región experimentó una nueva madrugada de temperaturas extremas que se extendió durante toda la franja matutina de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que al menos 13 centros urbanos del país iniciaron el día con marcas térmicas inferiores a los 0°C.

La provincia de Santa Cruz polarizó los registros más crudos de la jornada. La ciudad de El Calafate se posicionó como la localidad más fría de la Argentina al registrar una temperatura mínima de -16,2°C a las 7:00 de la mañana. El segundo escalón del podio invernal le correspondió a Perito Moreno con -12,8°C en las primeras horas del día, mientras que la ciudad fueguina de Río Grande completó el ranking nacional al registrar una marca de -7,3°C.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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