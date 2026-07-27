Día nublado e inestable en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias este lunes 27 de julio, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con cielo nublado, alta humedad y probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche en el AMBA. Foto: Unsplash.

El buen tiempo que acompañó el cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dará paso a un lunes con condiciones más inestables. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones durante la tarde y la noche, en el marco de un inicio de semana marcado por el aumento de la nubosidad.

Mientras tanto, el panorama en el sur argentino continúa siendo muy diferente. La Patagonia permanece bajo los efectos de una intensa ola polar, con alertas por nevadas persistentes y temperaturas extremas que afectan a varias provincias.

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, el clima volverá a mostrarse inestable este lunes en Buenos Aires, con chaparrones previstos para la segunda mitad del día. Foto: Meteored Argentina

Pronóstico del tiempo para este lunes 27 de julio en Buenos Aires

Según el SMN, este lunes 27 comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 12 grados. Con el correr de las horas aumentará la probabilidad de chaparrones, especialmente entre la tarde y la noche, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados.

Aunque el comienzo de la semana estará marcado por la inestabilidad, las condiciones meteorológicas mejorarían rápidamente en los días siguientes.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el resto de la semana

El pronóstico extendido indica que el martes 28 regresará la estabilidad al AMBA, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el miércoles 29 también se espera abundante nubosidad, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16. El jueves 30 presentará cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche volverá a predominar la nubosidad. Las temperaturas irán desde los 7 hasta los 16 grados.

En tanto, el viernes 31 cerrará la semana con cielo mayormente nublado y un leve ascenso térmico, ya que la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 18.

Continúan las alertas por nevadas y frío extremo en la Patagonia

Mientras el centro del país atraviesa un escenario de lluvias aisladas, el sur argentino continúa bajo una intensa ola polar. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por nevadas de distinta intensidad y por temperaturas extremadamente bajas.

El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones regresarán este lunes al Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras la Patagonia continúa bajo alertas por frío extremo y nevadas. Foto: NA/redes

En las zonas cordilleranas de San Juan y Mendoza, las fuertes nevadas provocaron importantes acumulaciones de nieve, que en algunos sectores de alta montaña alcanzaron hasta cuatro metros. La situación derivó en cortes de rutas y evacuaciones preventivas.

Actualmente rige una alerta amarilla por nevadas para las provincias de:

San Juan.

Mendoza.

Río Negro.

Chubut.

En el caso de Neuquén, el organismo emitió una alerta naranja, debido a la mayor intensidad del fenómeno.

Según informó el SMN, “El área será afectada por nevadas intensas y persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad”.

Para las zonas bajo alerta amarilla, el organismo detalló que “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por nevadas de distinta intensidad y por temperaturas extremadamente bajas. Foto: NA

Provincias bajo alerta por frío extremo

Además de las nevadas, el SMN mantiene vigente una alerta por temperaturas extremas de frío para:

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Este nivel de advertencia implica un riesgo elevado para la salud y puede afectar tanto a personas vulnerables como a la población en general.

Recomendaciones del SMN ante el frío extremo

Frente a las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda: