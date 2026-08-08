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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 26 - 59 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 26 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol19:03
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:16 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 26 - 59 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 26 - 58 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 20 - 50 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 14 - 40 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 Sur 17 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Sur 18 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Sur 19 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Sur 18 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Sur 17 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 17 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 17 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 16 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 14 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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