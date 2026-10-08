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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para San Juan este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 11°. Con vientos de 19 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 16 - 32 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:40
Horas de luz12h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:03 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sur 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sur 17 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 19 - 38 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Sur 17 - 35 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sureste 15 - 31 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sureste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sureste 13 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Sureste 16 - 32 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Sur 17 - 35 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Sur 17 - 39 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sur 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 8 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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