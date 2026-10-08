Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

El pronóstico para San Juan este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 11°. Con vientos de 19 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:03
|Puesta del sol
|19:40
|Horas de luz
|12h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?
Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 07:03 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 33 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|13°
|Sureste 19 - 38 km/h
|40% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 35 km/h
|50% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 15 - 31 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Sureste 13 - 28 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Sureste 16 - 32 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 35 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|16°
|16°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|14°
|14°
|Sur 11 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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